تغريدة من وهاب عن الجيش والحدود البحريّة.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في قضية الحدود البحرية الجيش على حق وهو يملك أهم فريق تقني في المنطقة ولم يحدد الخط 29 من فراغ".