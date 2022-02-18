18
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان هام من المكتب الاعلامي "للضمان الاجتماعي" ...هذا ما جاء فيه!
Lebanon 24
18-02-2022
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
"من اللحظة الأولى التي أوردت فيها جريدة "النهار" نية الدولة اللبنانية الصريحة بشطب الديون المتوجبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي الى الإعلام موضحا تداعيات المضي بهذا القرار معتبرا إياه جريمة موصوفة، ليس فقط بحق الضمان إنما بحق الوطن ككل، فشطب الديون هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.
وعليه، أعلن المدير العام موقفا حازما وجازما أنه لا يمكن أن تمر المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة، لا بل إنه طالب بمجموعة تعديلات جوهرية من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين. وقد دعا الاتحادات العمالية والنقابات الى الحذو حذو الصندوق والضغط من أجل عدم إقرارها. وكانت الاستجابة كبيرة جدا وبخاصة من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي بذل جهودا كبيرة في هذا المجال وكذلك جهات وشخصيات عديدة أيدت مواقف الدكتور كركي عبر سلسلة زيارات واتصالات ومواقف داعمة له ومثنية على جهوده من أجل الوصول الى الخواتيم المرجوة الكفيلة بحماية أموال الضمان.
وهكذا كان، فقد أسهمت جهود المدير العام والداعمين لموقفه بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبة على الدولة وفق ما طالب به الدكتور كركي، أي على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحية للمضمونين.
أما لناحية الفوائد، فسوف يصار الى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة.
وفي هذه المناسبة، يشكر المدير العام كلا من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والمالية والمدير العام لوزارة المال وكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الحامي لمصلحة الضمان والوطن".
تابع
الأكثر قراءة
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
Lebanon 24
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
12:08 | 2022-02-17
17/02/2022 12:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بدون ماكياج.. "سلفي" بالاصفر من داخل سيارتها (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بدون ماكياج.. "سلفي" بالاصفر من داخل سيارتها (صور)
08:22 | 2022-02-17
17/02/2022 08:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
00:31 | 2022-02-18
18/02/2022 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو لمسلحين يتوعدون بالثأر... مداهمات للجيش في البداوي والبترون وزغرتا وتوقيف 5 أشخاص
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو لمسلحين يتوعدون بالثأر... مداهمات للجيش في البداوي والبترون وزغرتا وتوقيف 5 أشخاص
10:12 | 2022-02-17
17/02/2022 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاح لبنان... "حرام"
Lebanon 24
تفاح لبنان... "حرام"
06:17 | 2022-02-17
17/02/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:29 | 2022-02-18
استنفارٌ عسكري كبير.. مُسيّرة من لبنان تخرق الأجواء الإسرائيلية!
06:12 | 2022-02-18
حميه لممثل شركة ايروايز: نتطلع لجعل مركز تدريب الملاحة الجوية مقصدا في المنطقة
06:00 | 2022-02-18
هل تسقط الميغاسنتر والدائرة 16 مجددا؟
05:46 | 2022-02-18
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. هذا ما سيتضمنه جدول الأعمال
05:37 | 2022-02-18
تحرك لأهالي موقوفي عبرا
05:36 | 2022-02-18
اعتصامٌ لمتظاهرين أمام منزل ميقاتي في بيروت
فيديو
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
18/02/2022 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
18/02/2022 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
18/02/2022 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact