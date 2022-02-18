لبنان

بري تحفظ على تقرير اللجنة السياسية للإتحاد البرلماني العربي: للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:10
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تحفّظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقرير اللجنة السياسية للإتحاد البرلماني العربي، وسأل: "أين التضامن العربي؟"
 
 
ودعا بري "للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية".
 
 
وطلب من الجامعة العربية "بعودة سوريا فورا إليها". وقال: "لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة؟"

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