بري تحفظ على تقرير اللجنة السياسية للإتحاد البرلماني العربي: للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج

تحفّظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقرير اللجنة السياسية للإتحاد البرلماني العربي، وسأل: "أين التضامن العربي؟"

ودعا بري "للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية".

وطلب من الجامعة العربية "بعودة سوريا فورا إليها". وقال: "لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة؟"