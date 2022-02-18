استنفارٌ عسكري كبير.. مُسيّرة من لبنان تخرق الأجواء الإسرائيلية!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مسيرة مخففة تسللت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أنه تم اعتراضها بعدما اقتحمت الأجواء فوق منطقة الجليل الأعلى.

وفي التفاصيل، فإن صافرات الإنذار دوّت في شمال الأراضي المحتلّة وتحديداً في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان.

وعلى الأثر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية والتفاصيل قيد الفحص".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تقارير تحدثت عن اعتراض جيش العدو لطائرتين غير مأهولتين دخلتا الأجواء الإسرائيلية.