لبنان

استنفارٌ عسكري كبير.. مُسيّرة من لبنان تخرق الأجواء الإسرائيلية!

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:29
A-
A+
Doc-P-919907-637807840784581677.jpg
Doc-P-919907-637807840784581677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مسيرة مخففة تسللت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أنه تم اعتراضها بعدما اقتحمت الأجواء فوق منطقة الجليل الأعلى. 
 
وفي التفاصيل، فإن صافرات الإنذار دوّت في شمال الأراضي المحتلّة وتحديداً في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان.
 
وعلى الأثر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية والتفاصيل قيد الفحص".
 
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تقارير تحدثت عن اعتراض جيش العدو لطائرتين غير مأهولتين دخلتا الأجواء الإسرائيلية. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2022-02-18
12:02 | 2022-02-18
14:06 | 2022-02-18
13:21 | 2022-02-18
13:05 | 2022-02-18
12:54 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website