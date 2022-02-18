اعتصامٌ لمتظاهرين أمام منزل ميقاتي في بيروت

نفذ حشدٌ من المتظاهرين، اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في وسط بيروت.

ووصل المعتصمون إلى محيط منزل ميقاتي وسط مواكبة أمنيّة.