لبنان

اعتصامٌ لمتظاهرين أمام منزل ميقاتي في بيروت

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:36
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نفذ حشدٌ من المتظاهرين، اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في وسط بيروت.
ووصل المعتصمون إلى محيط منزل ميقاتي وسط مواكبة أمنيّة.
 
 
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