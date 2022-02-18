لبنان

تحرك لأهالي موقوفي عبرا

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام اهالي الموقوفين في أحداث عبرا بتنفيذ تحرك امام مسجد الأمين في وسط بيروت.
 
 
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أحداث

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