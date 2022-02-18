جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. هذا ما سيتضمنه جدول الأعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/2/2022 في السراي الكبير لبحث العديد من الملفات والمواضيع.

وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:

1- خطة النفايات وما قد يتفرع عنها من مواضيع.

2- مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم إضافة الى النظام الداخلي لمجلس إدارة الهيئة.

3- طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد العقد الموقع مع لافاجيت ملتزمة اعمال كنس وتنظيف طرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد ستة اشهر اضافية.

4- طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد إستمرارية العمل مع شركة باتكو ش.م.ل. ملتزمة أعمال إدارة وتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في حبالين التابع لإتحاد بلديات قضاء جبيل لغاية 30/6/2022.

5- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على عقد إتفاق بالتراضي مع شركة NTCC لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق إتحاد بلديات منطقة جزين.

6- وضعية العقود الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات.

7- التدابير الواجب اتخاذها من اجل اعادة فتح مطمر مصب الغدير (الكوستابرافا) ومطالب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المتعلقة بالموضوع.

8- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء حوافز إلى إتحاد بلديات قضاء جبيل من عائدات الصندوق البلدي المستقل ليتسنى لاتحاد بلديات جبيل الاستمرار في معالجة النفايات المنزلية الصلبة العائدة لبلدات وقرى جبيل والتي يفوق عددها 85 بلدة وقرية.

9- عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم أعمال صيانة وتلزيم وحراسة مطمر الناعمة الصحي.

10- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2894 تاریخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 10245 تاریخ 24/5/2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2/2/2016 (إبرام مذكرة تفاهم وقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) لجهة تمديد مهلة تنفيذ المشروع لغاية 13/2/2022.

11- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 والتشريعات اللاحقة به.

12- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب إتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابية العامة للعام 2022.

13- طلب تجديد عقد ايجار مقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

14- طلب وزارة التربية والتعليم العالي نقل ملكية العقارين /1967/ و/2134/ من منطقة بجه العقارية إلى بلدية بجه - قضاء جبيل لإنتفاء الحاجة للإحتفاظ بملكيتهما.

15- عرض وزارة الصحة العامة موضوع المساهمة المالية للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لدعم برنامج اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان.

16- طلب وزارة السياحة المشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات مدن البحر المتوسط في مدينة فلورنسا - ايطاليا اعتباراً من 24 شباط 2022 ولغاية 27 منه.

17- طلب وزارة الإعلام المشاركة في اجتماع مدراء وكالات الأنباء العربية مع مدراء وكالات الأنباء الألمانية في برلين (على سبيل التسوية).

18- طلب وزارة الاتصالات الموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له.