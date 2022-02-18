حميه لممثل شركة ايروايز: نتطلع لجعل مركز تدريب الملاحة الجوية مقصدا في المنطقة

إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اليوم، ممثل سفير نيوزلندا في لبنان- المدير الاقليمي للمنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا جون ماكنزي من شركة Airways International limited المملوكة من حكومة نيوزلندا، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين ورئيس مصلحة صيانة الاجهزة المهندس أمين جابر.قدم ماكنزي عرضا عن الاعمال التي تقوم بها الشركة في مجال خدمات الملاحة الجوية وتنظيم وتخطيط وتشغيل خدماتها بصورة آمنة وفعالة وكذلك حول تدريب المراقبين الجويين، بما يتوافق مع قوانين ومراجع المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو". والشركة تتولى تقديم خدمات الملاحة الجوية والاشراف على ادارتها وانظمتها في دولة نيوزلندا، اضافة الى انها تدير معهد تدريب للملاحة الجوية في الكويت، كما انها تنظم دورات تدريبة عدة في الامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الاخرى. كما انها تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة اجهزة المحاكات اي الاجهزة التشبيهية المستخدمة في تدريب المراقبين الجويين.علما ان هذه الشركة كانت قامت بتركيب هذه الاجهزة في مركز سلامة الطيران المدني في لبنان عام 2019 من خلال مناقصة أشرفت عليها منظمة الايكاو.وأبدى الوزير حميه اهتمامه بالخدمات التي تقدمها الشركة، مبديا استعداده التعاون معها طارحا على الشركة "تقديم عرض مفصل عن مشروع لتدريب المراقبين الجويين اللبنانيين، بما فيه وضع الانظمة والتشريعات اللازمة حسب منظمة "الايكاو" وذلك من خلال المشاركة في ادارة مشروع لإحياء مركز سلامة الطيران المدني الموجود في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت ليكون احدث مركز تدريبي في منطقة الشرق الاوسط كي يصبح مقصدا للتدريب على مستوى المنطقة والعالم".