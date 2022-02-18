لبنان

صدورُ قرارات جديدة بشأن الانتخابات.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
18-02-2022 | 06:12
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أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات، برئاسة رئيسها القاضي نديم عبد الملك، سلسلة بيانات وقرارات واعلانات تتعلق بانطلاقة عملها في الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، واحتساب نفقات الدعاية والاعلانات للمرشحين واللوائح الانتخابية، وضبط ظاهرة استطلاعات الرأي على وسائل الاعلام، وتحديد المعايير للتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، وبالذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي وتنظيم استعمالها. 

للاطلاع على اليبانات والاعلانات.. إضغطوا على العبارات الملوّنة بالأحمر أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
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