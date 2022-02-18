غارات وهميّة لطيران جيش العدو فوق الجنوب!

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من الغارات الجوية الوهمية وفق بعض المناطق الجنوبيّة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتأتي هذه الغارات تزامناً مع إعلان جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان اخترقت أجواء المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.



وقال الجيش إنه بعدما اخترقت الطائرة المسيرة الأجواء الإسرائيلية، تم تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية.



ولفت إلى أنه "تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية الى المجال الجوي".