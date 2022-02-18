لبنان

مطعم يتعرض الى اطلاق النار (صور)

Lebanon 24
18-02-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-919937-637807888665834082.jpg
Doc-P-919937-637807888665834082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه أحد المطاعم في بلدة ببنين العكارية وفروا بعدها الى جهة مجهولة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق نارٍ يطال مطعماً في البقاع.. إليكم ما حصل
lebanon 24
18/02/2022 21:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسمح للمطعمين بدخول البلاد بدون أي اختبارات
lebanon 24
18/02/2022 21:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الزنزانة 16".. مطعم غريب لخدمة الزبائن ومساعدة النزلاء في إيران
lebanon 24
18/02/2022 21:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مطعم شاورما يُغلق أبوابه... ما السبب؟! (فيديو)
lebanon 24
18/02/2022 21:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مطعم

تكريت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2022-02-18
12:02 | 2022-02-18
14:06 | 2022-02-18
13:21 | 2022-02-18
13:05 | 2022-02-18
12:54 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website