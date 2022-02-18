لبنان

وفود زارت المعلم التذكاري لعماد مغنية لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاده

Lebanon 24
18-02-2022 | 06:54
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زارت وفود رسمية وبلدية وشعبية المعلم التذكاري لعماد مغنية في مسقط رأسه في بلدة طيردبا، لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاده وذكرى الشهداء القادة. 
وزار المعلم وفد من بلدية طيردبا ضم رئيسها الدكتور وئام زيدان وعدد من أعضائها، حيث وضعوا إكليلا من الزهر أمام المعلم، وقرأوا السورة المباركة الفاتحة لروح الشهيد القائد وسائر الشهداء.
 
وقال الدكتور زيدان:" إننا في هذه المناسبة العظيمة، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة تكريم واحترام وتقدير لدماء أعزت أمة وأعطتنا الكثير، ونحمد الله على أننا نملك قيادة حكيمة تحمينا وتحمل شؤوننا وهمومنا، ولا بد لنا أن نعاهد دماء الشهداء أننا سنبقى على مسيرتهم إن شاء الله".
 
وزار المعلم وفد من "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" ضم مسؤولها في الجنوب حسن بحسون، الذي قال بعد وضعه إكليلا: "لقد جئنا اليوم لنجدد العهد للشهيد القائد الحاج عماد مغنية وسائر شهداء المقاومة الإسلامية وشهداء محور المقاومة، أننا ما زلنا على الخط والعهد حتى الوصول لتحقيق الأهداف أجمعها".
 
كما زار المعلم وفد من "عوائل شهداء المقاومة الإسلامية"، وفد من التعبئة التربوية في حزب الله في المنطقة الأولى، وفد من بلدية ديرقانون النهر برئاسة رئيسها عدنان قصير، وفد من اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل برئاسة رئيس الاتحاد رضا عاشور، وفد من مخاتير المنطقة الأولى، وفد من المدرسة الكروية في بلدة طيردبا، حيث وضع كل منهم إكليلا من  أمام المعلم التذكاري وقرأوا سورة الفاتحة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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