لبنان

نصّار منوّهاً بمهرجان البستان الدولي: سنعيد مهرجانات لبنان ونجمعها في عاصمتنا بيروت

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:18
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شارك وزير السّياحة المهندس وليد نصّار في افتتاح مهرجان البستان الدولي، ونوّه بالجهود المبذولة لإعادة الفرحة والحياة إلى وطننا الذي ينزف يومياً، وإظهار صورة لبنان الحقيقية والجميلة بمهرجاناته وإبداعاته في المجالات كافة، وشكر نائبة رئيسة المهرجان السيدة لورا لحّود على دورها إلى جانب كل من عمل لإنجاح هذا الحدث.

وأشار نصّار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى البدءِ بالعمل على إعادة تفعيل المهرجانات الدولية كافة، من خلال "مهرجانات لبنان الدولية"، حيث سيتم جمعها فيه، وعلى مدى أيّام في العاصمة بيروت، معتبراً أنّ هدفنا في صيف 2022 هو إعادة الأمل والنور إلى عاصمتنا بيروت، بعد أن أطفئوا نورها ووهجها وحوّلوها إلى مدينة أشباحٍ من خلال انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020، والانهيار الاقتصادي والمالي والأزمات الحاصلة.
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