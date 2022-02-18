وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل.

وقال عون: "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولعدم الاخذ بما يُشاع عن وجود توجه لتأجيلها".