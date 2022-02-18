لبنان

عون: الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:18
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل.
 
 
وقال عون: "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولعدم الاخذ بما يُشاع عن وجود توجه لتأجيلها".
 
 
 
 
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عون

الموازنة

الانتخابات النيابية

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