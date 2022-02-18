هكذا تُصرف دولارات "صيرفة" بين التجار والسوق الموازية

يقوم بعض المصارف بحصر المعاملات لبيع الدولارات على أساس "صيرفة" لكبار التجار فقط، لتبديل العملة اللبنانية بالدولار، وبيعها في السوق الموازية. وقد تصل قيمة العمليات للتاجر الواحد يومياً ما يزيد على 20 مليار ليرة، وذلك بعد حصول المصرف على عمولته من التاجر، على حساب بقية المودعين او التجار.وغالباً ما يتم ابلاغ التجار الصغار بأنّ "نظام" البيع من خلال صيرفة تم إيقافه خلال أوقات محددة من النهار.