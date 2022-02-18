لبنان

بو حبيب استقبل سفير المانيا لدى لبنان

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:20
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير المانيا لدى لبنان أندرياس كيندل وتم البحث في العلاقات الثنائية وتوطيدها.
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