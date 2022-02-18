لبنان

إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:53
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الطائرة المسيّرة التي انطلقت من لبنان وخرقت أجواء المستوطنات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عادت إلى الأراضي اللبنانية".
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، لفت أدرعي إلى أنّ المسيرة "صغيرة الحجم"، كاشفاً أنه "تم اطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية من دون أن يتمكن من اعتراض المسيرة، في حين أنه تم تفعيل صفارات الإنذار". 
وكانت المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، شهدت استنفاراً عسكرياً اسرائيلياً عقب خرق الطائرة المسيرة المجال الجوي.
وتضاربت المعلومات بشأن مصير الطائرة المُسيرة، إذ قيل في البداية أنه تم إسقاطها في حين أشارت معلومات إلى أن مكانها لم يعد معروفاً. 
وفي إطار التحرك العسكري عقب هذا الحدث الأمني الذي دوّت على أثره صافرات الإنذار، وصلت تعزيزات أمنية إسرائيلية إلى المنطقة التي اشتبه بسقوط الطائرة فيها، وجرت معاينتها. 
وبعد ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنّ طيران العدو الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق مناطق جنوب لبنان. 

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