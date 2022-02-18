لبنان

مواد غذائية منتهية الصلاحية في هذا السوبرماركت (صور)

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:50
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قامت مفرزة طرابلس القضائية بتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل احدى السوبرماركت في شارع المنلا - طرابلس بحضور طبيب القضاء ومصلحة حماية المستهلك.

وتم ختم السوبرماركت بالشمع الاحمر.
 
 
 
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