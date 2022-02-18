جمهور "التيار الوطني" يتهمه ب"النوايا"... وجوزيف أبو فاضل يردّ بالوقائع!

#جوزيف_أبو_فاضل:أنا مش متلكن بكذب وعايش عاالشائعات وبيع الأوهام!
هذه الشقةثمنها مدفوع من أخي البرفسور ميشال(الذي يعيش في أميركا منذ ٣٨ سنة)ومن جنى عمري ومن عندأهل زوجتي(مناصفة معي)ومالكها لا يزال فيها لريثما إتمام الدفعة الأخيرة له وبطمنكن قريبا جدا
وسأكشف قريبا لكم كل الأوراق👋 https://t.co/o1TIzDqyKy
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) February 18, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:أنا مش متلكن بكذب وعايش عاالشائعات وبيع الأوهام!
هذه الشقةثمنها مدفوع من أخي البرفسور ميشال(الذي يعيش في أميركا منذ ٣٨ سنة)ومن جنى عمري ومن عندأهل زوجتي(مناصفة معي)ومالكها لا يزال فيها لريثما إتمام الدفعة الأخيرة له وبطمنكن قريبا جدا
وسأكشف قريبا لكم كل الأوراق👋 https://t.co/o1TIzDqyKy