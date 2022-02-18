لبنان

جمهور "التيار الوطني" يتهمه ب"النوايا"... وجوزيف أبو فاضل يردّ بالوقائع!

Lebanon 24
18-02-2022 | 08:33
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نشر مناصرو "التيار الوطني الحر" صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر "عقد بيع" لصالح المحلل السياسي المحامي  جوزيف أبو فاضل.

ووفقا للصورة المنشورة فان ابو فاضل قام بشراء شقة سكنية تبلغ قيمتها نصف مليون دولار أميركي، ما دفع مجموعة من الناشطين باتهامه بأنه جنى هذه المبالغ مقابل هجومه المتواصل على العهد وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

 أبو فاضل رد على هذا الإتهام بمنشور له عبر حسابه على " تويتر"  أكد فيه أن شقيقه البروفسور ميشال الذي يعيش في أميركا هو من سدد ثمن الشقة، ومالكها الأساسي ما زال يعيش فيها ريثما يتم تسديد الدفعة الأخيرة.
 
 
 
 
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