16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحاج حسن من صيدا: سيبقى الصهيوني كيانا غير شرعي والتطبيع معه خيانة
Lebanon 24
18-02-2022
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في احتفال تأبيني في النادي الحسيني في مدينة صيدا، أن "الاميركيين ومعهم الدول العربية التي كانت تعمل خفية اصبحت تعمل جهارا نهارا، كالبحرين والامارات والسودان مثل الاردن ومصر. وهناك دول ستطبع وتسير بنصف تطبيع كالسعودية".
وقال: "عندما كنا نتحدث عن ذلك كنا نتهم بالتخوين. إلا اذا صار التطبيع امرا عاديا وليس خيانة للقضية الفلسطينية. بالنسبة الينا سيبقى الصهيوني كيانا غير شرعي وسنبقى نسعى الى زواله وسيبقى التطبيع والتعامل معه خيانة ولن يصبح في يوم من الايام أمرا مشروعا او مقبولا".
ولفت الى أن "كل هذه السنوات كان الهدف تصفية القضية الفلسطينية وانهاء حركات المقاومة في المنطقة. وامام هذه المحاولات توسعت المقاومة وكل الاتفاقات التي ابرمت مع الكيان الصهيوني تهدف الى القضاء على القضية الفلسطينية. والذي حصل ان القضية الفلسطينية اصبحت حقيقة واقعة في قلب كل فلسطين، واكبر دليل هو معركة سيف القدس. اما في لبنان فالمقاومة اصبحت امرا قاطعا وحقيقة وقوة ردع ومقتدرة وقوية، بل اصبحت على امتداد لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن وكل الشعوب الحرة حتى في الدول التي طبعت، فالشعوب تختلف مع حكامها".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يتوقفوا عن حصار المقاومة وضربها في كل المنطقة، والمال الاميركي الذي يصرف في لبنان هو لضرب المقاومة وكل المال السعودي المدفوع في لبنان هو ايضا لضرب المقاومة وسخروا الاعلام ووسائل التواصل وبعض الطبقة السياسية، ويتدخلون في كل شي في لبنان، حتى وصل بهم الامر وبالسفارة الاميركية تحديدا الى أن اصبحت حزبا يشكل اللوائح الانتخابية المقبلة وترعى اتفاقات لتشكيل لوائح، كما انها تزور مرشحين وتسطلع منهم"، وسأل: "أليس هذا تدخلا بالسيادة؟ ولماذا السياديون يبلعون السنتهم امام تدخلاتها وزياراتها لهم ومناقشتها لبرامجهم واستطلاع آرائهم حول الانتخابات؟".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
00:31 | 2022-02-18
18/02/2022 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
04:00 | 2022-02-18
18/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
00:49 | 2022-02-18
18/02/2022 12:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
12:02 | 2022-02-18
18/02/2022 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الشقق انخفضت بمعدل 70 إلى 85%.. العقار مقابل الدواء والإستشفاء والطعام!
Lebanon 24
أسعار الشقق انخفضت بمعدل 70 إلى 85%.. العقار مقابل الدواء والإستشفاء والطعام!
23:25 | 2022-02-17
17/02/2022 11:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:38 | 2022-02-18
مأساة في عاليه.. شاب بـ"عُمر الورد" يخسرُ حياته بحادث مروّع (صور)
12:02 | 2022-02-18
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
14:06 | 2022-02-18
نيرانٌ داخل نفق المطار.. ماذا يحصل؟ (فيديو)
13:21 | 2022-02-18
القلق يسيطرُ على مخيم عين الحلوة.. ماذا يجري هناك؟
13:05 | 2022-02-18
خبرٌ عن الجيش ينتشر بكثافة.. ما حقيقة حصول اشتباك بينه وبين بلدة بقاعيّة؟
12:54 | 2022-02-18
تغريدةٌ جديدة من السفير السعودي في لبنان.. هذا مضمونها
فيديو
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
18/02/2022 21:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
18/02/2022 21:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
18/02/2022 21:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact