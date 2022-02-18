قوة مشاة معادية تجتاز السياج التقني.. ماذا يحصل على الحدود اللبنانية - الفلسطينية؟

اجتازت قوة مشاة تابعة لقوات العدو الاسرائيلي، منذ قليل السياج التقني عند محلة كروم الشراقي قبالة بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، بمؤازرة جيب هامر على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وتقوم حاليا بعملية تفتيش في المنطقة دون خرق للخط الازرق.