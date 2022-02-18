الجيش يداهم أحد المطلوبين في بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من الجيش بمداهمة منزل المدعو "م.ي" في بلدة "بريتال"، بعد كمين اقامه الجيش في بلدة "طليا" تخلله اطلاق نار وادى الى مجموعة توقيفات.

وخلال المداهمة، تمكن الجيش من مصادرة اسلحة وذخائر وممنوعات.