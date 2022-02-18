تحويل السير في الأوزاعي يومي السبت والأحد

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد قسطل لتصريف مياه الأمطار، وذلك على امتداد مسافة /25/ متراً، بعرض الطريق المحاذي لمدرسة الحلباوي الرسمية في الأوزاعي (المسلك الغربي)، اعتباراً من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 17:00 من يومي السبت والأحد 19 و 20-2-2022.ستجري هذه الأشغال بعد تحويل السير المتّجه إلى خلدة، نحو مسرب سيتم استحداثه، على المسلك الشرقي المقابل.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.