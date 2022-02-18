كهرباء 24 على 24... هذا ما تتضمنه مسودة إصلاح قطاع الكهرباء

أفادت وكالة "رويترز" أنّ مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان تتضمن زيادة "فورية" في تعرفة الكهرباء، ودوام التيار الكهربائي طوال 24 ساعة بحلول عام 2026.