لبنان

كهرباء 24 على 24... هذا ما تتضمنه مسودة إصلاح قطاع الكهرباء

Lebanon 24
18-02-2022 | 09:25
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أفادت وكالة "رويترز" أنّ مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان تتضمن زيادة "فورية" في تعرفة الكهرباء، ودوام التيار الكهربائي طوال 24 ساعة بحلول عام 2026.
 
 
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