الزعرورية شيعت المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية محمود عثمان

شيعت بلدة الزعرورية في قضاء الشوف، المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الانماء والاعمار سابقا والرئيس السابق لمجلس الاوسمة المهندس محمود عثمان، في مأتم مهيب رسمي وشعبي، حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ممثلا رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وعدد من الفعاليات الرسمية والسياسية والعسكرية.وأقيمت الصلاة لراحة نفسه بعد صلاة الظهر ووري في جبانة العائلة في الزعرورية.وتقبلت ارملة الفقيد وأولاده وشقيقه المدير العام لقوى الامن الداخلي سابقا اللواء عثمان عثمان تعازي ممثل الرؤساء والمشاركين.ويستمر قبول التعازي غدا في منزل العائلة في الزعرورية، ويوم الاثنين المقبل 21 شباط في قاعة مسجد الأمين في وسط بيروت من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء.واعرب الدكتور شقير عن "الألم البالغ لغياب المهندس محمود عثمان"، واصفا إياه ب"أحد ابرز اركان الإدارة اللبنانية وأحد موظفيها الكبار الذي خدم بإخلاص وتفان وامانة في مختلف المواقع الإدارية التي حل فيها، سواء في رئاسة الجمهورية او في رئاسة مجلس الانماء والاعمار".واعتبر شقير انه ب"غياب المهندس عثمان تفقد الإدارة اللبنانية رائدا من روادها المميزين".