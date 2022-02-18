إدارة المناقصات: لم تردنا اعتراضات من أي شركة بخصوص مناقصة حاويات المرفأ

صدر عن ادارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي:"ارسلت وزارة الاشغال العامة والنقل دفتر الشروط الخاص بمناقصات حاويات المرفأ إلى إدارة المناقصات لابداء الرأي.تقيدت لجنة ادارة مرفأ بيروت بملاحظات إدارة المناقصات المسندة إلى خبرة تقنية متخصصة، بشكل بات معه دفتر الشروط الخاص بالصفقة يؤمن المنافسة وجودة الخدمة كما المصلحة المالية للمرفأ.أطلقت اللجنة الموقتة المناقصة على اساس دفتر الشروط الخاص الموافق عليه من قبل إدارة المناقصات، مستندة إلى انظمتها الخاصة.كانت تعليمات السيد وزير الاشغال العامة هي التقيد بكل ملاحظات إدارة المناقصات؛ وكانت اللجنة المؤقتة متعاونة ومتجاوبة وعقدت عدة جلسات عمل بين اخصائيين في اللجنة وإدارة المناقصات بحضور مدير عام ادارة المناقصات ورئيس اللجنة انتهت إلى اقرار الصيغة الخاصة بدفتر الشروط التي أطلقت على أساسها المناقصة.لذلك؛ والتزاما مطلقا منا بمعايير الشفافية والافصاح؛ ومنعا للتذاكي المتمادي عبر مواقع التواصل؛ تم توضيح الجانب المتعلق بإدارة المناقصات في هذا التلزيم؛ مع الاشارة الى انه لم ترد إلى إدارة المناقصات اي اعتراضات من اي شركة بانها لم تتمكن من الاشتراك في المناقصة بسبب شروط التلزيم".