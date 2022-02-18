لبنان

ميقاتي شارك في افتتاح أعمال مؤتمر "ميونيخ للأمن" وعقد سلسلة لقاءات

Lebanon 24
18-02-2022 | 10:13
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شارك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي  في افتتاح أعمال الدورة الثامنة والخمسين لـ مؤتمر "ميونيخ للأمن" بعد ظهر اليوم في فندق "بايريشرهوف في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية  وعربية واسعة.
وقبيل افتتاح المؤتمر عقد الرئيس ميقاتي سلسلة لقاءات، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب . 
وفي هذا الاطار اجتمع الرئيس ميقاتي مع  الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وبحث معه في الاوضاع اللبنانية وعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان . كما جرت متابعة الملفات التي بحثت خلال زيارة الامين العام الى لبنان في شهر كانون الاول الفائت.
كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية توبياس ليندر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات اللبنانية- الالمانية وامكانات التعاون الالماني في العديد من القطاعات الخدماتية.
والتقى الرئيس ميقاتي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني‬⁩.
كما اجتمع مع رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني. ووفق بيان مشترك فقد جرى الاتفاق خلال اللقاء على تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين للتعاون معا".
 
 
 
 
 
 
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