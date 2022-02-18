لبنان

مأساة في بلدة جنوبية.. وفاة رجل وزوجته اختناقاً

Lebanon 24
18-02-2022 | 10:47
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون عن وفاة رجل مقعد وزوجته داخل منزلهما في بلدة الخيام اختناقا بالغاز، ونقلا جثتين إلى مستشفى "مرجعيون الحكومي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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