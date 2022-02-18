مأساة في بلدة جنوبية.. وفاة رجل وزوجته اختناقاً

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون عن وفاة رجل مقعد وزوجته داخل منزلهما في بلدة الخيام اختناقا بالغاز، ونقلا جثتين إلى مستشفى "مرجعيون الحكومي".