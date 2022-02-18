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لبنان
تقديمات منظمة اليونيسكو لوزارة التربية بين الحلبي ومديرة مكتب المنظمة الإقليمي في لبنان
Lebanon 24
18-02-2022
|
11:02
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في لبنان كوستانزا فارينا ومسؤولة المشاريع التربوية الدكتورة ميسون شهاب، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، وكان عرض لكل التقديمات التي أمنتها منظمة اليونسكو لوزارة التربية من إعادة تأهيل المباني المدرسية والجامعات والمهنيات، إلى الإسهام في وضع الخطة الخمسية للوزارة والعمل على إنجاز الأستراتيجية المخصصة للتعليم العالي.
وطلب الحلبي إيلاء الإهتمام باستراتيجية النهوض بالتعليم المهني والتقني. كما اطلع على ملف إنجاز ترميم مدرسة حوض الولاية الرسمية وهي مبنى عثماني أثري مع الحفاظ على طابعه المعماري وتجديد البنى التحتية فيه.
وشكر الحلبي مكتب اليونسكو على كل الدعم والمؤازرة لوزارة التربية وللمركز التربوي للبحوث والإنماء في ورشة تطوير المناهج التربوية. ووعد بزيارة لمدرسة حوض الولاية وتدشينها خصوصا بعدما تم إنجاز الترميم.
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