20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4090 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للغصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1039299.

كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9929.