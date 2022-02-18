المولوي ينوّه بإحباط "المعلومات" تهريب مخدرات إلى السعودية.. هذا ما قاله

غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر "تويتر" قائلاً: "إنجازٌ جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل براً بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية.وبعد عملية رصد دقيقة، أوقف اللبناني ر.م. في البقاع. وبنتيجة التحقيق معه، تبين ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية".أضاف: "بعزم وإرادة، تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات. مستمرون في ذلك منعا لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا وحماية لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لكم_بالمرصاد #تجار_الموت.