لبنان

حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-02-2022 | 12:02
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توقف عددٌ من الصرافين، مساء اليوم، عن بيع وشراء الدولارات في السوق الموازية، وذلك بعد ورودِ معلومات إليهم عن إمكانية تسجيل العملة الخضراء هبوطاً إضافياً خلال الساعات القليلة المقبلة. 
وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إن "الدولار هبط خلال آخر 36 ساعة بين 500 و 700 ليرة لبنانية، وذلك بسبب استمرار المصارف تأمين الدولار للمواطنين بناء لتعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان". 
وأضاف: "من الممكن أن يستقر سعر الدولار خلال يومي السبت والأحد والحالة القائمة في السوق توحي بإمكانية انخفاض إضافي أو ارتفاع طفيف. لذلك شهدنا إقبالاً على بيع الدولار خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك إمكانية بأن يزداد هذا الأمر خلال الأيام المقبلة". 
وأردف: "لذلك من المُتوقع أن ينخفض سعر الدولار بسبب وجود كتلة دولارية في السوق، إلا إذا حصلت أمورٌ مفاجئة وغير متوقعة عبر مضاربات بين تجار العملة". 
وأوضح أنّ "حركة بيع الدولار ما زالت ناشطة"، متوقعاً أن "يشهد دولار منصة صيرفة تراجعاً إضافياً مطلع الأسبوع المقبل".
 


 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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