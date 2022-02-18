بـ"اعتزاز".. هكذا علّق نائب "حزب الله" على تحليق مُسيّرة من لبنان فوق فلسطين

غرد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏تحليق المسيرة فوق فلسطين ليس تظهيراً فقط للقدرات العظيمة للمقاومة على اهمية الأمر، بل تأكيد وتجسيد لارادة المقاومة والتصميم على مراكمة الانتصارات حتى إزالة الاحتلال عن لبنان وفلسطين، كل فلسطين، من البحر الى النهر! كل الاعتزاز والفخر واليقين بالنصر!".