مأساة في عاليه.. شاب بـ"عُمر الورد" يخسرُ حياته بحادث مروّع (صور)

توفي الشاب "م.رحيل" إثر سقوطه من الطابق الرابع في منطقة بشامون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في عاليه.



ووفقاً للمعلومات، فإن رحيل أصيب بعدة كسور في الجمجمة، وجرى نقله إلى مستشفى بشامون التخصصي، لكنه ما لبث أن توفيَ متأثراً بجروحه. ووفقاً للمعلومات، فإن رحيل أصيب بعدة كسور في الجمجمة، وجرى نقله إلى مستشفى بشامون التخصصي، لكنه ما لبث أن توفيَ متأثراً بجروحه.