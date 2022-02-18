لبنان

خبرٌ عن الجيش ينتشر بكثافة.. ما حقيقة حصول اشتباك بينه وبين بلدة بقاعيّة؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 13:05
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نفى رئيس "رابطة مخاتير البقاع الشمالي" المختار علي الحاج حسن في بيان، "الخبر الكاذب والعاري من الصحة جملة وتفصيلا، الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتباك مزعوم حصل مع الجيش في بلدة شعث".
 
وقال: "لم يحصل أي اشتباك مع الجيش الذي نكن له كل التقدير والاحترام، وعناصره وضباطه هم أبناؤنا، وكنا وسنبقى الدرع الحصين للجيش وخلفه وإلى جانبه في كل الأمور المصيرية والوطنية".
 
وتمنى على جميع المواقع الإلكترونية "عدم نشر هكذا أخبار مضللة تهدف إلى خلق الفتنة وإثارة البلبلة والتوترات الأمنية، لإرباك الجيش والأجهزة الأمنية". 
 
وختم: "إتقوا الله وأوقفوا التضليل المشبوه، كلنا الجيش اللبناني، وقلوبنا وبيوتنا مفتوحة له وبتصرفه".
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