لبنان

القلق يسيطرُ على مخيم عين الحلوة.. ماذا يجري هناك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-02-2022 | 13:21
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ 4 شبّان فلسطينيين من مخيم عين الحلوة، اختفوا منذ يوم أمس ولم يعودوا إلى منازلهم، الأمر الذي أثار حالة من القلق في أوساط ذويهم.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فإنّ 3 من هؤلاء الشّبان يعملون في مستشفى الهمشري، وغادروا المخيم منذ يوم أمس ولم يعودوا حتى السّاعة. 
وبحسب المعلومات، فإنّ الشبان الـ4 هم: "ب.شحاده - ي.مرعي - ل.المدد - ع.الراعي". 
وفي السّياق، أكّد القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح لـ"لبنان24" صحة المعلومات المتداولة، مشيراً إلى أنّ "الاتصالات بدأت لمعرفة مصير الشبان الـ4"، وقال: "التواصل قائمٌ ومستمر مع الأجهزة الأمنية لجلاء الحقيقة كاملة بشأن أبناء المخيم الأربعة". 
 
 
 

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