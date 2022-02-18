القلق يسيطرُ على مخيم عين الحلوة.. ماذا يجري هناك؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ 4 شبّان فلسطينيين من مخيم عين الحلوة، اختفوا منذ يوم أمس ولم يعودوا إلى منازلهم، الأمر الذي أثار حالة من القلق في أوساط ذويهم.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فإنّ 3 من هؤلاء الشّبان يعملون في مستشفى الهمشري، وغادروا المخيم منذ يوم أمس ولم يعودوا حتى السّاعة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الشبان الـ4 هم: "ب.شحاده - ي.مرعي - ل.المدد - ع.الراعي".

وفي السّياق، أكّد القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح لـ"لبنان24" صحة المعلومات المتداولة، مشيراً إلى أنّ "الاتصالات بدأت لمعرفة مصير الشبان الـ4"، وقال: "التواصل قائمٌ ومستمر مع الأجهزة الأمنية لجلاء الحقيقة كاملة بشأن أبناء المخيم الأربعة".