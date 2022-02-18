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لبنان
معلومات جديدة تُكشف.. ما هو مصير الشبان الـ4 الذين اختفوا من عين الحلوة؟
Lebanon 24
18-02-2022
|
14:30
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أكد مصدر أمني لـ
"لبنان24"
إنّ "الشبان الـ4 الذين اختفوا عقب خروجهم من مخيم عين الحلوة يوم أمس، ليسوا موقوفين في مخفر السعديات - جبل لبنان كما أشيع".
ولفت المصدر إلى أن "المعلومات المُتقاطعة أظهرت أن هؤلاء الشبان لم يختفوا، بل إنهم يتواجدون حالياً في مخفر حبيش - بيروت، بعدما عُثر بحوزة واحدٍ منهم على مخدّرات، والتحقيق جارٍ معهم جميعاً حتى الآن".
وكان
"لبنان24"
ذكر في تقرير سابق، اليوم الجمعة، أنّ الشبان الفلسطينيين الـ4 خرجوا من مخيم عين الحلوة ولم يُعرف عنهم أي شيء منذ يوم أمس، الأمر الذي أثار حالة من القلق في أوساط ذويهم.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في صيدا، فإن الشبان الـ4 هم:
"ب.شحاده - ي.مرعي - ل.المدد - ع.الراعي"، وقد عُلِم أن 3 منهم يعملون في مستشفى الهمشري - صيدا.
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