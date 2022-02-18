لبنان

عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:06
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخريطة جويّة لمدينة بيروت تم التقاطها من تطبيق "خرائط غوغل - google maps"، وتظهر فيها بشكل خاص منطقة ساحة الشهداء وجامع محمد الأمين وسط العاصمة.
 
وبحسب الصورة المتداولة، فقد ظهرت عبارة مسيئة لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الموجود في المنطقة المذكورة.
 
"لبنان24" دقّق بالصورة المتداولة وتأكد من صحتها عبر استخدام تطبيق "خرائط غوغل"، وهناك ترجيحات بأن يكون قد تم اختراقه من قبل مقرصنين مجهولين. 
 
ولاحقاً، أصدر تيار "المستقبل" بياناً شجب فيه التطاول على "الرمز الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيراً إلى أنه تم نشر صورة لضريح الرئيس الشهيد عبر "غوغل ماب" وجرى التلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض ودسّ كلام مسموم عليها يندى له الجبين. 
 
وختم البيان: "القانون سيكشف النقاب عن (المسؤولين عن هذه التجاوزات)، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه ليس في حق الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما في حق كل لبناني وطني شريف".
 
 




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