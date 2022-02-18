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لبنان
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
Lebanon 24
18-02-2022
|
15:14
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قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب في تصريح لـRT إن فشل إسرائيل اعتراض مسيرات حزب الله اللبناني، إنما يدل على فشل القبة الحديدية.
وأضاف اللواء المصري أن "الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله، مسيرة استطلاع غير مسلحة، بمدى تحليق بدائرة نصف قطرها أكثر من 70 كم ومدى تحليق حوالي 40 دقيقة ، وهي صغيرة الحجم، ذات مقطع رداري صغير، الذي يصعب عملية الكشف الراداري والتتبع، وهذا يعني عدم القدرة على إصابة الهدف.
وأوضح الخبير أنه "لم تنجح منظومة القبة الحديدية في اعتراضها، الأمر الذي دفع الإسرائيليين لإشراك طائرات هليكوبتر مسلحة في محاولة لاعتراضها وإسقاطها بصواريخ جو-جو.
ويشير الخبير العسكري إلى أن كل الجهود "لم تفلح في التعامل معها، وعلى الأرجح سقطت تلك الصواريخ وصواريخ القبة الحديدية في نهاية المطاف ما أدى إلى انفجار وتصاعد الدخان.
وبحسب اللواء سمير راغب فإن "سقوط الصواريخ والانفجارات وتصاعد الدخان أدى إلى تضارب الأنباء حول سقوط المسيرة التي عادت إلى قواعدها في جنوب لبنان".
ويؤكد الخبري المصري أن "نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يواجه تحديات جديد في مواجهة مسيرات حزب الله.. كشفت المسيرة فشل الدفاع الجوي بتحليقها بهذا العمق وبهذا المدى، دون اعتراض من منظومة الدفاع الجوي ذات الطبقات المتعددة، بما فيها القبة الحديدية، ليضاف لفشل سابق في مواجهة صواريخ ومسيرات المقاومة الفلسطينية في حرب غزة.
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