صوت انفجار قويّ في إقليم الخروب يثير الهلع.. ماذا حصل؟

سُمع، مساء اليوم الجمعة، صوتُ انفجار كبير في مُحيط معمل سبلين في إقليم الخروب، وفق ما أفاد ناشطون في المنطقة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار المتابعة، كشفت مصادر متابعة لـ"لبنان24" إنّه "لا صحة لما تم تداوله"، مشيرة إلى أن "الصوت الذي سُمع كان مصدره المعمل وتحديداً خزانٌ مخصص للفحم الحجري"، وأضافت: "هذه الخزان يصدرُ صوتاً كبيراً عندما يتم استخدامه لتشغيل المعمل، وليس هناك من انفجار أدى إلى سقوط جرحى كما قيل".