لبنان

صوت انفجار قويّ في إقليم الخروب يثير الهلع.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:13
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سُمع، مساء اليوم الجمعة، صوتُ انفجار كبير في مُحيط معمل سبلين في إقليم الخروب، وفق ما أفاد ناشطون في المنطقة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي إطار المتابعة، كشفت مصادر متابعة لـ"لبنان24" إنّه "لا صحة لما تم تداوله"، مشيرة إلى أن "الصوت الذي سُمع كان مصدره المعمل وتحديداً خزانٌ مخصص للفحم الحجري"، وأضافت: "هذه الخزان يصدرُ صوتاً كبيراً عندما يتم استخدامه لتشغيل المعمل، وليس هناك من انفجار أدى إلى سقوط جرحى كما قيل". 
 
ولاحقاً، أصدرت إدارة معمل سبلين بياناً نفت فيه حصول أي إنفجار داخله، مشيرة إلى أن الصوت الذي صدر من المعمل، ناتج عن عطل فني محدود، مؤكدة أنه لا إصابات أو ضحايا. 

 
 
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