لبنان

جريح إثر إشكال في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:31
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شهدت منطقة تعمير مخيم عين الحلوة، مساء اليوم الجمعة، اشكالاً بين عدد من الشبان تطوّر إلى اطلاق نار.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد أسفرت الحادثة عن جرح شخصٍ وقد جرى نقله إلى إحدى مُستشفيات المنطقة.
 
 
 
 
 
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