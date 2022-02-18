إحباط عملية سرقة أسلاك كهربائية في وادي خالد

أُحبطت، مساء اليوم، عملية سرقة أسلاك كهربائيّة في محلة السوسة ضمن منطقة وادي خالد العكاريّة.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشّمال، فقد جاءت عملية إحباط السرقة بعد رصدٍ وتعقب للصوص الذين تمكّنوا من الفرار إلى جهة مجهولة بعد أن كاد أفراد فريق من الحراسة الليلية في المنطقة سيُلقي القبض عليهم.

ووفقاً لمندوبةفي الشّمال، فقد جاءت عملية إحباط السرقة بعد رصدٍ وتعقب للصوص الذين تمكّنوا من الفرار إلى جهة مجهولة بعد أن كاد أفراد فريق من الحراسة الليلية في المنطقة سيُلقي القبض عليهم.