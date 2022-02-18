إصرار على تمرير الانتخابات

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "ما يصدر من تشديد رسمي بشأن إجراء الانتخابات النيابية يوحي بأن هناك إصرارا على تمرير هذا الاستحقاق لا سيما بعد إنجاز التحضيرات المتصلة بها ورصد الاعتمادات".وقالت أنه "إلى حين حصول الانتخابات فإن الساحة السياسة مفتوحة على معارك محتدمة تستخدم فيها جميع الأدوات".إلى ذلك، أفادت هذه المصادر أن "هناك وجهتي نظر في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، احداها تقول أنها غير منجزة بعد والثانية تفيد أنها انتهت وينتظر إقرارها في الحكومة".