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لبنان
سعر الدولار التنازلي ماضٍ إلى إستقرار معيّن
Lebanon 24
18-02-2022
|
18:04
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يُؤكّد مصرفيون ان المسار التنازلي لسعر صرف الدولار، ماضٍ إلى مستقر معين، خلافاً للمعطيات التي سادت المرحلة السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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