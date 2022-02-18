لبنان

سعر الدولار التنازلي ماضٍ إلى إستقرار معيّن

Lebanon 24
18-02-2022 | 18:04
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يُؤكّد مصرفيون ان المسار التنازلي لسعر صرف الدولار، ماضٍ إلى مستقر معين، خلافاً للمعطيات التي سادت المرحلة السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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