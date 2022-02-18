17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رفْع أسعار الاتصالات... يُنقذ قطاع الخلوي أم يَضرُبُه؟
Lebanon 24
18-02-2022
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": إذا ما افترضنا أنّ خطة وزير الطاقة وليد فياض لقطاع الكهرباء قد سلكت طريقها إلى النقاش البنّاء قبل إقرارها في مجلس الوزراء لتأمين السلفة التي يطلبها الوزير، ولم تغرق في مستنقع الاعتراضات بعدما نسفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «بكرة أبيها» لكونها استمراراً لسياسة الخطط الوهمية والوثائق الأكاديمية غير القابلة للتطبيق... فإنّ الخطوة الثانية ستكون قطاع الاتصالات.يُنتظر أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة بالقطاع لدراسة واقعه وهو الذي يكاد يصير عبئاً على الخزينة العامة بعدما كان دجاجة تبيض ذهباً، وتحديداً قطاع الخلوي، وكل ذلك بهدف رفع أسعار الاتصالات. أقلّه هكذا يوحي كلام وزير الاتصالات جوني قرم وأداؤه.مذ تعيينه، لم يعد الوزير المعني بتقديم أي خطة إصلاحية من شأنها أن تثبت أنّه بمقدور الدولة أن تكون مديراً ناجحاً بعد استرداد إدارة القطاع من الشركات الخاصة. جلّ ما يحاول قرم تقديمه هو الدفع باتجاه إنشاء الهيئة الناظمة لاقتناعه أنّها صاحبة الاختصاص في إدارة القطاع كونها تتمتّع بالقدرة على الاستمرارية للإشراف على تنفيذ أي خطة قد تضعها، فيما رحلة الوزير، محدودة.
إلى الآن، لم يتبيّن وجود قاعدة علمية من شأنها أن تحدد التعرفة الجديدة، وكلّ الاقتراحات المتداولة ترتبط بارتفاع سعر الصرف وكأنها عملية حسابية صرف، ولو أنّ وزير الاتصالات يتحدث عن خفض قيمة الفاتورة لكنه بالنتيجة يعود إلى سعر منصة صيرفة، مع العلم أنّ القواعد العلمية تقتضي بتحديد التعرفة على أساس الكلفة، زائد الأرباح المرجوّة، مع الأخذ بالاعتبار الوضع المعيشي والاقتصادي للمستهلكين بشكل يضمن استمرارية الخدمة لا تراجعها في حال ارتفاع الأسعار. ولكن أن يتمّ وضع الميزانية على أساس انخفاض سعر الصرف ففيه شيء من الاستخفاف.بالتوازي، يفترض أن يكون قرار رفع التعرفة مقروناً بخطّة إصلاحية من شأنها أن تخفّض فاتورة المصاريف، بقيمتها الحقيقية وليس الاتّكال على انخفاض سعر الصرف للتذرّع بانخفاض قيمة الفاتورة، لأنه في حال ارتفاع سعر الصرف من جديد فهذا يعني ارتفاع الفاتورة من جديد، فضلاً عن كون بعض المصاريف (ايجارات المحطات مثلا) قد ترتفع من جديد.
وفي هذا السياق، رأى المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور في دراسة نشرتها «المفكرة القانونية» أن «هناك حاجة لتعديل التعرفة وبالتالي رفع أسعار الاتصالات بما يتوازى مع القدرة الشرائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه تأمين استمرارية هذه الخدمة. إلّا أنّ أيّ توجّه لرفع هذه الأسعار من خلال آلية سعر الصرف بدلاً من تعديل تعرفة الاتّصالات وبمعزل عن خطّة لتخفيف النفقات المُضخّمة في الشركتين المشغلتين يصبح مرفوضاً، وإمعاناً في النهج السيّئ نفسه الذي حكم هذا القطاع، وعبئاً إضافياً على المستهلكين، من دون أن يترافق بالضرورة مع تحسين الخدمة وزيادة المداخيل، خصوصاً إذا خفّ عدد المستهلكين والاستهلاك.
تابع
الأكثر قراءة
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
12:02 | 2022-02-18
18/02/2022 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
15:06 | 2022-02-18
18/02/2022 03:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
07:53 | 2022-02-18
18/02/2022 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
15:14 | 2022-02-18
18/02/2022 03:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء بيروت (فيديو)
10:16 | 2022-02-18
18/02/2022 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2022-02-19
حائط شكا الشهير... 4 سنوات و "الجبل عالطريق"
06:00 | 2022-02-19
بين حملة "التيار" وقرارات القاضية.. "بروباغندا انتخابية" لا أكثر؟!
05:50 | 2022-02-19
نصّار التقى وفد خرّجي قسم الإرشاد السياحي في الجامعة اللبنانية
05:27 | 2022-02-19
بتغريدة استهزائيّة.. جنبلاط يكشف عن حلّ لأموال المودعين!
05:19 | 2022-02-19
مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام " توجه كتابا الى رئاسة الجمهورية
05:07 | 2022-02-19
علي بزي: لخطة اقتصادية واضحة المعالم
فيديو
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
19/02/2022 13:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
19/02/2022 13:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
19/02/2022 13:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact