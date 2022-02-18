16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"كورونا" تطفئ شمعتها الثانية لبنانياً.. هكذا تعايشنا مع الوباء
Lebanon 24
18-02-2022
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن" هل تذكرون يوم 21 شباط 2020؟ إنه تاريخ تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان. وهو يوم حل «الهلع» رسمياً ضيفاً ثقيلاً على البلد. ثم كرّت سبحة الإصابات مترافقة مع شيء من نبذ المصابين الأوائل كما تعقّبهم والتعامل معهم من قبل المحيطين بهم، بما يشبه التعامل مع كائنات من كوكب آخر. تلا ذلك تزايد الحالات باطّراد وتفشّي مشاهد ازدحام المستشفيات على الشاشات متجاوزة طاقتها الاستيعابية، لتزداد معها حالات الوفيات توازياً. جحيم بكل ما للكلمة من معنى كان بطله زائر غريب غامض شلّ الحياة قلقاً وحجراً وحصداً للأرواح. زائر لم تُخفّف من وطأته صور أكثر إيلاماً في كثير من الأحيان آتية إلينا من كافة أصقاع الأرض.
بعد ما يزيد على سنتين من معاناة لم يسلم منها أحد بطريقة أو بأخرى، ها هي العديد من الدول تشرع في تخفيف القيود لتستأنف تدريجياً معظم أشكال الحياة اليومية الطبيعية. في نفس الوقت، بدأنا نلاحظ تحوّلاً إيجابياً في طريقة تعاطي الإنسان مع الفيروس. إذ راحت الناس رويداً رويداً تتنفّس الصعداء وتتعامل معه كواقع لا بد من التأقلم معه. ماذا يقول علم النفس عن العوامل التي كانت بالمقام الأول وراء حالة الخوف الجماعي من الفيروس، وما هي الأسباب التي ساهمت وتساهم في تراجع حدّة هذا الخوف مؤخراً؟
في حديث لـ»نداء الوطن» مع عالم النفس العيادي والمعالج النفساني، الدكتور دومينيك رومية، لفت بداية إلى أن الخوف قد طال فئة معيّنة من الناس إذ إن الفئة الأخرى كانت تتعامل مع الجائحة بحالة من الـ»نكران»، ما جعلها تواجه الواقع بشيء من الاستهتار واللامبالاة. وأضاف: «لكي نتكلم عن الخوف، يجب أن يستشعر دماغنا بأننا في خطر، ومع بداية الجائحة، لم يدرك جميع الناس حجم ذلك الخطر». وهذا ما بدا واضحاً من خلال توجّه البعض إلى اعتبار الفيروس ليس أكثر من مؤامرة، فيما امتنع آخرون عن ارتداء الكمامة كونهم لم يدركوا ذهنياً بأنهم يواجهون خطر الموت. وبحسب رومية، فإنّ الدور الذي لعبته وسائل الإعلام من جهة ووزارة الصحة من جهة ثانية، حيث جرى استخدام عامل «التخويف بالتوعية» كجهاز إنذار، كان له وقعه أيضاً، «ففي بعض الأحيان يكون الخوف صحياً ومفيداً». كما ليس ثمة شك أنّ وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بدورها في ارتفاع منسوب الهلع من جراء بثّها لإشاعات وأخبار مضللة في كثير من الأحيان للرأي العام كان من شأنها أن ملأت عقول الكثيرين بالأوهام والأكاذيب.
عامل آخر، لا يقل أهمية، كان له دور في تفاقم الصدمة النفسية التي تلقاها سكان كافة الدول، ومن ضمنها لبنان، ألا وهو ارتباك الحكومات والمختبرات العالمية في المراحل الأولى من انتشار الجائحة. فهي بمعظمها وقفت عاجزة حيال التصدي لأخطر وباء واجه البشرية بعد وباء الإنفلونزا الاسبانية عام 1918 والذي فتك بأكثر من خمسين مليون شخص. وعلى الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي، يمكن القول إنّ الدول بدت غير مستعدة للمواجهة ما انعكس تراجعاً ملحوظاً في الحالة النفسية للأفراد عالمياً. إذ بحسب القول المأثور،»الإنسان عدو ما يجهل». بمعنى آخر، حين لا نتمكن من فهم ظاهرة معيّنة، والكلام دوماً لرومية، نتعامل معها كعدوّ ونُسقط عليها من ذاتنا كل ما يخيفنا.
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، والأخصائي في الأمراض الجرثومية، الدكتور عبد الرحمن البزري، لا يختلف رأيه عن رأي علم النفس في أنّ الإنسان يسعى دوماً إلى التعوّد والتأقلم مع كل جديد يواجهه، دون التقليل من أهمية الشعور بالأمان الذي منحه تلقّي اللقاح للملقّحين جراء ارتفاع المناعة الجماعية في وجه خطر الفيروس. ورغم أنّ احتمال ظهور متحورات جديدة ما زال قائماً، إلا أنها ستكون أقلّ شدّة من سابقاتها وسيعتاد الإنسان على مواجهتها، متسلحاً بالجرعات المعزّزة من اللقاح. وعن سؤال حول التطمينات التي تطلقها وزارة الصحة رغم أن عدد الإصابات المحلية ما زال بالآلاف، يجيب البزري: «نحن لا نرغب بإثارة الهلع من دون سبب أو مبرّر كما أننا لا نتذرع بإشاعة طمأنة كاذبة. يجب أن نعرض الحقيقة على الناس كي يدركوا أن عدم الالتزام بالإجراءات وعدم تلقّي اللقاح يجعل من الإصابة خطراً حقيقياً على حياتهم». وأردف أنّ الطمأنة اليوم هي نتيجة العوارض الخفيفة التي تترافق مع الإصابة بمتحور «أوميكرون» الذي، رغم عدد الإصابات المرتفعة به، لا تُقارن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بسببه بتلك التي فرضها قبله متحور «دلتا» وغيره. كذلك، ليس خافياً أيضاً أن تراكم الخبرات المحلية والعالمية في مجال التحكم الوبائي وتطوير العديد من الآليات الطبية والتكنولوجية واللوجستية في مجالات الرصد والتتبّع والكشف، ناهيك بالبروتوكولات العلاجية التي ساهمت في التقليل من خطورة الوباء وتخفيض معدل الوفيات، انعكست جميعها إيجاباً على الحالة النفسية العامة للناس.
هل باتت الأولوية حالياً للعاملَين الاجتماعي والاقتصادي على حساب العامل الصحي؟ يقول البزري: «كنا نوصي بتسكير البلد لأننا لم نكن على دراية كافية إلى أين ستتجه بنا الأمور. لا شك أن الرهان كان معلّقاً في البداية على الأمن الصحي من خلال إقرار التدابير الاستثنائية وفرض الحجر الصحي وإغلاق البلد لأسابيع كاملة. لكن تمّ الإجماع بعدها على ضرورة التعايش مع الفيروس ضمن إطار من الحذر الطبيعي والمنطقي والالتفات إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي المتعلّقين به. فلا يمكن منع الناس لوقت أطول من العودة إلى التصرّف كما تملي عليهم طبيعتهم البشرية وممارسة حياتهم اليومية الاعتيادية».
تابع
الأكثر قراءة
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
12:02 | 2022-02-18
18/02/2022 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
15:06 | 2022-02-18
18/02/2022 03:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
07:53 | 2022-02-18
18/02/2022 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
15:14 | 2022-02-18
18/02/2022 03:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء بيروت (فيديو)
10:16 | 2022-02-18
18/02/2022 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2022-02-19
حائط شكا الشهير... 4 سنوات و "الجبل عالطريق"
06:00 | 2022-02-19
بين حملة "التيار" وقرارات القاضية.. "بروباغندا انتخابية" لا أكثر؟!
05:50 | 2022-02-19
نصّار التقى وفد خرّجي قسم الإرشاد السياحي في الجامعة اللبنانية
05:27 | 2022-02-19
بتغريدة استهزائيّة.. جنبلاط يكشف عن حلّ لأموال المودعين!
05:19 | 2022-02-19
مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام " توجه كتابا الى رئاسة الجمهورية
05:07 | 2022-02-19
علي بزي: لخطة اقتصادية واضحة المعالم
فيديو
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
19/02/2022 13:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
19/02/2022 13:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
19/02/2022 13:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact