لبنان

توقيفات واطلاق نار.. هذا ما جرى في حوش الحريمة

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:58
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داهمت قوة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع منزل المطلوب للقضاء بجرائم مخدرات وسرقة المدعو م. ق في بلدة حوش الحريمة قضاء زحلة وتمكنت من توقيفه.
 ولدى مغادرة القوة عمد بعض الاهالي على اعتراضها برشق السيارات وتحطيمها ما استدعى اطلاق النار بالهواء من قبل القوة.
 
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