توقيفات واطلاق نار.. هذا ما جرى في حوش الحريمة

داهمت قوة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع منزل المطلوب للقضاء بجرائم مخدرات وسرقة المدعو م. ق في بلدة حوش الحريمة قضاء زحلة وتمكنت من توقيفه.ولدى مغادرة القوة عمد بعض الاهالي على اعتراضها برشق السيارات وتحطيمها ما استدعى اطلاق النار بالهواء من قبل القوة.