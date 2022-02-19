لبنان

قاض يخرق إعتكاف السلك في ملف حساس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2022 | 01:15
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قرّر أحد القضاة الذي يشغل موقعاً متقدماً خرق موجب الإعتكاف التحذيري الشامل الذي أعلنه القضاة والمساعدون القضائيون مدة أسبوع والمستمر لغاية ٢٢ شباط الجاري ضمناً كخطوة أولى، على رغم تأييده لمبدأ الإعتكاف، وقد حضر الى قصر العدل في بيروت خلال الأسبوع الجاري طالباً سَوق المتهمين في ملف متصل بشبكة تهريب الكبتاغون، في وقت كانت فيه قصور العدل شبه مشلولة، فرأس جلسة لمتابعة النظر في هذا الملف الحساس، معللاً خطوته هذه بأهمية الإسراع وعدم التباطؤ بمتابعة الملفات المتعلقة بظاهرة تهريب الكبتاغون المتفشية بكثرة من لبنان الى دول الخليج العربي، نظراً لإرتداداتها السيئة على علاقات لبنان مع الدول العربية الصديقة.

المصدر: لبنان 24

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