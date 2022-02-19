انتفاضة داخل الحزب.. المواجهة وجهاً لوجه

لاحظ متابعون ان مجموعة حزبية معترضة على السياسة العامة المتبعة من حزب معارض قررت خوض الانتخابات النيابية لمواجهته والمجتمع المدني المدعوم منه، ودعم الأحزاب المعارضة الأخرى في مسعى لايصال رسالة حازمة الى رئيس الحزب تؤكد اعتراضهم الشديد على السياسة المتبعة من قبله والتي أدت الى ابعادهم عن صفوفه.