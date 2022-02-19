لبنان

انتفاضة داخل الحزب.. المواجهة وجهاً لوجه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2022 | 02:15
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لاحظ متابعون ان مجموعة حزبية معترضة على السياسة العامة المتبعة من حزب معارض قررت خوض الانتخابات النيابية لمواجهته والمجتمع المدني المدعوم منه، ودعم الأحزاب المعارضة الأخرى في مسعى لايصال رسالة حازمة الى رئيس الحزب تؤكد اعتراضهم الشديد على السياسة المتبعة من قبله والتي أدت الى ابعادهم عن صفوفه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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