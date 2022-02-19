لبنان

تحليق لطيران الجيش في طرابلس

Lebanon 24
19-02-2022 | 01:44
A-
A+
Doc-P-920235-637808572035161431.jpeg
Doc-P-920235-637808572035161431.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل تحليق للطيران المروحي التابع للقوات الجوية في الجيش على علو منخفض فوق سماء مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
الجيش: تخريج دورة مدرب طيران على طوافة UH-1H
lebanon 24
19/02/2022 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الجيش يحلق على علو منخفض في سماء طرابلس.. ماذا يحصل؟
lebanon 24
19/02/2022 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الجيش العراقي يقصف مخابئ لداعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/02/2022 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها
lebanon 24
19/02/2022 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24

طيران

الجيش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-02-19
06:27 | 2022-02-19
06:00 | 2022-02-19
05:50 | 2022-02-19
05:27 | 2022-02-19
05:19 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website